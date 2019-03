Carcassonne : des drones pour surveiller les immeubles fragiles

L'effondrement de plusieurs immeubles à Marseille a rappelé que l’Hexagone compte 450 000 logements insalubres. Certains sont à peine répertoriés et l’imminence du danger n’est pas toujours évidente. À Carcassonne, la municipalité a trouvé un moyen de les repérer. Un drone réalise des clichés pour inspecter les toitures du centre-ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.