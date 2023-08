Cargo en feu au large des Pays-Bas : menace écologique en mer du Nord

Comme on voit à l'image, cela fait des heures que ce bateau pompier arrose ce cargo, mais la fumée reste toujours intense. Mercredi, en tentant d'éteindre les premières flammes, un des membres de l'équipage est mort. Très vite, le feu est devenu incontrôlable obligeant sept personnes à sauter à l'eau. Au total, 22 hommes ont été hélitreuillés par les gardes-côtes néerlandais. "Nous ressentons déjà la chaleur depuis notre bateau alors que nous étions un peu éloignés. Ces gens ont vécu un calvaire, ils étaient comme des rats dans un piège.", raconte Willard Molenaar, skipper de la Compagnie royale de sauvetage néerlandaise. C'est désormais un bateau sans équipage qui dérive au nord des Pays-Bas, dans une zone avec un important trafic maritime. À cause du vent et du courant, le cargo s'approche dangereusement des côtes, à seulement 16 km de l'île de Terschelling. Le bateau est immense, avec 32 m de large pour 200 m de long, l'équivalent des deux tiers de la Tour Eiffel. À son bord, il y avait 3 000 voitures dont une vingtaine de véhicules électriques. Les habitants sont très inquiets. Une importante catastrophe écologique est à craindre. Dans cet endroit vivent plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO F1 | Reportage C. Vartanian, V. Lamhaut, G. Delobette