Cargos en perdition : le récit d'un sauvetage périlleux

Une concentration totale, c’est ce qu'exige le remorquage du “Guana”, d’une grande complexité. Dans le sillage du cargo, à quelques mètres seulement, notre équipe est embarquée sur le remorqueur “Mistral 10”, pour suivre la dernière étape d’un sauvetage qui aura duré plus de 48 heures. C’était avec une visibilité limitée et une mer formée aux abords de la rade de Brest, jeudi 28 décembre. Dans de telles conditions, s’accrocher au” Ghana” nécessite d’infinies précautions. La bonne coordination est essentielle entre les marins qui savent faire et Bénédicte, la capitaine du remorqueur. Il est 23 heures et le sauvetage est un succès. L'épilogue d’une avarie qui aurait pu virer au drame. Mercredi 27 décembre, il y a eu un incendie dans le moteur de ce cargo, la rendant non manoeuvrable, l'équipage a dû être hélitreuillé, avant que l’Abeille Bourbon, l’un des fleurons français du sauvetage en mer, ne vienne remorquer le navire en perdition. Ce samedi soir, sous l'œil du commandant du port de commerce, pêche et plaisance de Brest, Éric Roellinger, il s’agit d'amarrer ce navire long de 150 mètres, une manœuvre, tout sauf anodine pour un cargo sans moteur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Jeunemaître, R. Cann.