Cargos : hisser les voiles... gonflables !

Sur les images, on aperçoit à quoi pourraient ressembler les cargos de demain. Des voiles gonflables immenses, pour que les vents puissent proposer une énergie plus propre à ces géants des mers. Mais pour en arriver là, direction le port de Bilbao où Michelin expérimente un premier prototype, bien plus petit : une voile de 17 mètres de hauteur et de 100 mètres carrés, tout de même. Elle est installée sur le navire reliant l'Espagne à l'Angleterre. Elle va être testée sur une partie des 29 heures de navigation. Pour gonfler la voile, il faut mille fois moins de pression que dans un pneumatique et trois minutes suffisent pour la déployer. Xavier Maréchal, commandant du navire roulier “MN Pélican” est aux commandes. Deux fois par semaine, c’est lui qui assure la liaison commerciale. Le test de l’ail a été accepté à une condition, qu'elle ne gêne en rien les impératifs horaires de départ et d'arrivée. Pour mettre à l'épreuve l’ail gonflable, Michelin s’est aussi appuyé sur l'expérience du navigateur, Michel Desjoyeaux. L'invention doit pouvoir s'installer sur tout type de bateau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive