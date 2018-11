Carlos Ghosn : la chute d'un grand patron

En 1999, le groupe Nissan est au bord de la faillite. Carlos Ghosn va redresser l'entreprise et le sauver. Il a fait de Nissan le constructeur le plus rentable de la planète en quinze ans. Ce qui lui a valu un statut de sauveur au Japon. Son ascension est aujourd'hui fragilisée et cela inquiète les salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.