L'interview exclusive de Carlos Ghosn juste avant son interpellation

Carlos Ghosn a pris la parole pour la première fois depuis son incarcération en novembre 2018. Quelques heures avant sa quatrième arrestation, l'ancien grand patron de l'alliance Renault-Nissan a accordé une interview exclusive à TF1/LCI. Il se défend et affirme être victime d'un "complot". Le magnat de l'automobile a également demandé de l'aide au gouvernement français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.