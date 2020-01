DOCUMENT EXCLUSIF : Carlos Ghosn livre sa version des faits à TF1

C'était l'une des apparitions les plus attendues de l'année. Après 400 jours en prison, puis en résidence surveillée, l'ancien patron du premier constructeur automobile mondial a affronté plus d'une centaine de journalistes, jonglant dans quatre langues différentes. Carlos Ghosn voulait faire passer un seul message, il se dit "innocent" et "victime de l'acharnement de la justice japonaise". Il a également répondu en exclusivité pour TF1 aux questions de François-Xavier Ménage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.