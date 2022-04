Carnet de campagne du jeudi 14 avril

Quatrième jour de face-à-face, quatrième jour sur le terrain. Au Havre, sur les terres de son ancien Premier ministre. De droite, Emmanuel Macron veut séduire les électeurs de gauche. Sur l’écologie, il dit vouloir s’inspirer des programmes de Yannick Jadot et même de Jean-Luc Mélenchon. En attendant des annonces concrètes, Emmanuel Macron cible son adversaire. À 900 kilomètres de là, Marine Le Pen riposte. Juste avant son meeting à Avignon devant notre caméra, elle affirme porter aussi un projet écologiste. À peine montée sur scène, la candidate du Rassemblement national lâche , à son tour, son coup, contre son rival. Plus tôt dans la journée, Marine Le Pen était gratinée par la commission chargée de contrôler la campagne au sujet de la profession de foi distribuée dans les boîtes aux lettres. En cause, des chiffres sur l’immigration et l’insécurité sourcés ministère de l’Intérieur. En réalité, la candidate a utilisé les données du ministère pour refaire ses propres calculs. Malgré ces réserves, la commission a autorisé la distribution du document. T F1 | Reportage B. Augey, A. Etcheverry, N. Gandillot