Carrières longues : un départ anticipé toujours possible

Le poids, le bruit, les vibrations, c'est le quotidien de Tony, 41 ans. Il est à la tête d'une entreprise de maçonnerie à Clermont-Ferrand. "J'ai commencé avec mon père à l'âge de 17 ans. Donc ça fait à peu près 24 ans que je suis dans le métier", indique-t-il. Actuellement, le dispositif "Carrières longues" lui permet d'envisager la retraite à 60 ans. Avec la réforme, son âge de départ restera inchangé. Les travailleurs qui ont commencé leur carrière entre 16 et 18 ans pourront partir à 60 ans. C'est le cas de la majorité des employés de Tony. Quant à ceux qui ont commencé avant 16 ans, ils pourront continuer de partir à 58 ans. Guiseppe, lui, est responsable commercial. Il a commencé sa carrière à 18 ans. Son quotidien, c'est plus de 250 km de route dans la journée. Une application lui permet de calculer son âge de départ. Il attendait avec impatience les annonces du gouvernement. Et la réforme ne changera rien pour lui. Ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans pourront partir à 62 ans. "Moi, je m'attendais à une retraite à 60 ans. Ça aurait été bien. Je pense que 60 ans, c'est quand même raisonnable pour pouvoir profiter et prendre le temps de vivre", dit-il. Fabienne, elle, est coiffeuse depuis l'âge de 21 ans. À quelques mois près, elle ne peut pas prétendre au dispositif "Carrières longues". "C'est un peu dommage, parce que quand même, j'aurai fait toutes mes années. Et aujourd'hui, je vais être sur un régime général", déplore-t-elle. Elle ne s'imagine pas travailler encore dix ans, jusqu'à 64 ans. Concernant les femmes, la réforme prévoit une nouveauté. Celles qui ont pris un congé parental seront désormais éligibles aux "Carrières longues". Et les personnes en situation de handicap pourront toujours bénéficier de départ anticipé. TF1 | Reportage J. Roux, N. Chiesa, F. Moncelle