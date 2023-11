Carte d'identité : bientôt sur votre téléphone

Votre carte d'identité se dématérialise. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone portable. Rassurez-vous, le dispositif est sécurisé. Il est indispensable d'aller à la mairie, pour certifier son identité numérique, grâce à ses empreintes. La carte d'identité sur le portable est une expérimentation menée dans certaines mairies des Hauts-de-Seine, du Rhône et d'Eure-et-Loir. Seuls les détenteurs des cartes d'identités à puce pourront créer une identité numérique. Il faut juste un smartphone et télécharger l'application France Identité. Il suffit ensuite de glisser sa carte d'identité sous le téléphone, et celui-ci va lire la puce. Cette identité numérique certifiée vous permettra d'obtenir un justificatif d'identité, dans le cas où on vous demande une photocopie conforme. Vous pourrez aussi accéder à "FranceConnect" et faire une procuration en ligne. En revanche, pour le moment, vous ne pourrez pas voyager avec. Elle n'est pas non plus valable en cas de contrôle de police. Si l'expérimentation est concluante, de nouveaux services seront proposés. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Bougriou, T. Leroy