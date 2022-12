Carte d'identité, passeport: pourquoi c'est toujours aussi long ?

Les plages lointaines, les vacances au bout du monde, vous vous y voyez déjà l'été prochain. Mais avant de prendre l'avion dans six mois, il vous faut votre passeport. Et un passeport aujourd'hui, c'est long, très long à obtenir. Il faut un mois et demi en moyenne, juste pour un premier rendez-vous en mairie, jusqu'à six mois pour toute la procédure. Pour tenter de réduire les délais, L’État a doté certaines communes d'un dispositif pour relever les empreintes digitales et transmettre les informations à la préfecture. C'est le cas à Aisne, en Vendée. Mais même avec ce nouvel outil, la mairie est déjà saturée. Près de neuf millions de Français ont refait leur papier d'identité cette année 2022, ils devraient être quatorze millions en 2023. Derrière ces chiffres, il y a un effet de rattrapage après le retard pris pendant la crise du Covid-19. Il y a aussi le délai des demandes, pour obtenir le nouveau modèle de carte d'identité. Enfin, pour faire face à la saturation, un moteur de recherche vient d'être lancé pour afficher tous les créneaux disponibles autour de chez vous. Mais même avec ce site, il faut compter au minimum deux mois pour obtenir un rendez-vous. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, R. Anceaux-Kreder