Carte Vitale-Carte d'identité : bientôt deux en une ?

Votre portefeuille est un peu lourd ? Il pourrait bientôt être délesté de la Carte Vitale. L'idée est de supprimer la Carte Vitale, pour la fusionner avec une carte d'identité nouvelle génération. Vous présenteriez, alors, le même document chez votre médecin, votre pharmacien ou lors d'un contrôle d'identité. Mais l'objectif n'est pas seulement pratique. Le gouvernement veut éviter que des personnes ne viennent en France et utilisent la Carte Vitale de quelqu'un d'autre pour des soins. Plusieurs spécialistes, dont la CNIL ou Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'inquiètent que des policiers ou des agents de l'état civil puissent avoir accès à des données de santé. Pour y répondre, le gouvernement envisage de cloisonner, c'est-à-dire de diviser la puce en deux parties indépendantes. D'un côté, les informations d'identité et de l'autre, celles liées à la sécurité sociale. Plusieurs pays, comme la Belgique, ont déjà adopté la carte unique sur laquelle même les ordonnances du médecin sont accessibles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Debut, N. El Hammouchi