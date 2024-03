Carte Vitale, carte d'identité : faut-il les fusionner ?

Et si votre carte d’identité fusionnait avec votre carte Vitale ? Cette carte unique serait rassurante pour le docteur Ludovic Pinson, généraliste, lorsqu’il reçoit de nouveaux patients. Pour assurer le secret médical, le gouvernement étudie la possibilité d’une puce, divisée en deux parties indépendantes. Les informations d’identité d’un côté, et de l’autre, c’est lié à la Sécurité sociale. L’autre hypothèse, c’est un deuxième QR code, toujours au verso de la carte, ferait office de carte Vitale. Le problème de la fraude à l’identité se pose surtout en pharmacie. Certains utilisent la carte Vitale d’une autre personne pour obtenir des remboursements. Et c'est encore plus facile en l'absence de photo, sur les anciennes cartes. Ce projet de carte unique devra aussi être compatible pour rejoindre votre portefeuille numérique, comme la carte d’identité et le permis de conduire. TF1 | Reportage C. Abel, F.Petit, C. Parédès