Carte vitale, ticket de caisse... Fini le papier, attention danger ?

Est-ce qu'il vous faudra votre ticket de carte bleue ? Cette question, on est plus censé vous la poser. Le ticket de caisse automatique, c'est fini, mais vous pouvez toujours le recevoir par SMS ou par mail. Passer du papier au numérique, c'est ce qui attend notre quotidien et pas seulement pour les tickets de caisse. L'État français a un objectif : informatiser tous les services publics, d'ici 2025. Dès l'année 2024, vous pourrez demander un permis de conduire dématérialisé, une carte d'identité, et même votre carte Vitale. C'est déjà en test dans quelques départements. Dans l'Hexagone, seize millions de personnes disent avoir des difficultés à utiliser Internet. Certains n'ont même pas de réseau, comme l'habitante de l'Eure, en images. Elle admet que passer au numérique l'inquiète. Autre inquiétude, l'utilisation des données personnelles liées à la santé et à l'identité, mais la plupart d'entre elles sont déjà informatisées. Le passage au tout numérique ne sera pas obligatoire. Vous pourrez continuer à utiliser vos documents en papier, à condition de ne pas oublier votre portefeuille. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Moncelle, F. Couturon