Cartes de fidélité : comment éviter les piratages

Elles vous permettent de faire de petites économies, et pourtant, elles attirent les escrocs. Les cartes de fidélité de supermarchés sont, depuis quelques mois, la nouvelle cible de pirates sur Internet. Marina en a fait les frais. Au mois de juin 2023, sa cagnotte a été complètement vidée. Heureusement, cette fois-ci, tout se termine bien. Elle a réussi à se faire rembourser par l'enseigne à l'aide d'une simple attestation et d'un justificatif d'identité. Mais comment les pirates ont-ils procédé ? Les clients reçoivent un mail, avec un lien vers un site similaire à celui de leur grande surface. On leur demande leur numéro de carte, puis un logiciel teste plusieurs mots de passe jusqu'à trouver le bon. Avec les données, les escrocs récupèrent la cagnotte et l'utilisent en magasin. Alors, avant d'ouvrir un mail, il vaut mieux être prudent. "Dans le doute, privilégiez toujours le fait d'appeler le support ou le service client pour valider que le mail que vous avez reçu, très souvent, qui va jouer sur la peur ou l'urgence pour gagner quelque chose, provient de votre supermarché et ce n'est pas quelqu'un d'autre, justement, qui essaie d'usurper l'identité et de vous induire en erreur", conseille Yassir Kazar, co-fondateur et dirigeant de Yogosha. Autre conseil, il faut éviter les mots de passe faciles à déchiffrer et le changer régulièrement. TF1 | Reportage R. Acensio, C. Moutot, L. Baqué