Cartes de fidélité piratées : des milliers d’euros subtilisés

Une cliente règle l’intégralité de ses courses 287.24 € avec une carte de fidélité sur son téléphone. Méfiante, la caissière constate que la carte est au nom d’une autre personne, la cliente est interpellée et démasquée. Aidée de son fils de 16 ans, elle a acheté sur le darknet douze cartes de fidélité piratées, et ainsi pu détourner jusqu’à 4 700 €. L’enseigne a remboursé les clients et la femme de 46 ans a été condamnée à six mois de prison et 1 000 € d’amende. L’experte en sécurité nous interdit de cliquer sur les liens reçus en SMS ou un mail suspect, mais d’aller directement sur le site de la marque et de confirmer les identifiants et le mot de passe pour voir la véracité de l’offre. Méfions donc, les cagnottes de vos cartes de fidélité attisent de plus en plus la convoitise des escrocs. Si vous constatez la perte de vos cagnottes, portez plainte et signalez à l’enseigne que vos données ont été piratées pour tenter d’obtenir un remboursement, car rien n’oblige les magasins à dédommager pour ce type de préjudice. TF1 | Reportage J.Roux, V. Lamhaut, J. Clouzeau