Cartes de fidélité : un bon plan pour votre pouvoir d'achat ?

À la caisse du supermarché, c'est une phrase devenue systématique. Ici, inutile de sortir votre carte du portefeuille. Tout se passe sur votre smartphone. Bon d'achat, réduction sur certains produits, et même jeu à gratter ... Cette enseigne, connue pour ses prix bas, a lancé sa carte il y a quatre mois seulement. C'était devenu indispensable. Un pari gagnant, car plus de 3,2 millions de téléchargements ont été effectués depuis son lancement. Casino, Auchan, Leclerc ... Toutes les grandes enseignes se livrent une guerre sans merci pour proposer le plus grand nombre de remises et les meilleures cagnottes aux consommateurs. Toute une stratégie de communication des grandes surfaces pour attirer les clients dans le magasin. Cet afflux de réductions est-il un bon plan ? Oui, pour ceux qui tiennent une liste de courses selon Gaëlle Le Floch, spécialiste grande distribution-Kantar Worldpanel. Il ne faut pas cependant céder à toutes les offres. Avec les cartes de fidélité, les bons d'achat ou les ventes flash, les supermarchés réussissent dans un contexte difficile à nous faire consommer davantage. Le nombre d'articles dans notre panier a augmenté de 7% par rapport à 2019. T F1 | Reportage A. Cazabonne, P. Lormant