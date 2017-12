Cartes grises : 22 000 véhicules sont bloqués

Depuis le 06 novembre 2017, les nouvelles demandes de cartes grises ont été dématérialisées. Toutes les démarches doivent se faire en ligne. Mais le nouveau système de demande de certificats d'immatriculation est tombé en panne à cause d'un bug informatique. Vingt-deux mille véhicules sont bloqués. Les concessionnaires ont décidé de saisir la justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 05 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.