Cartes grises, amendes : attention aux faux garages

Il possède une seule voiture. Christophe souhaite rester anonyme, car son histoire est cauchemardesque. Ce commercial s’est retrouvé malgré lui à la tête d’une flotte de 250 véhicules. Il s’en rend compte quand il commence à recevoir des appels de policiers de la France entière. Comme si cela ne suffisait pas, il reçoit également des milliers d'amendes. À chaque fois ou presque, une immatriculation et donc un véhicule différent. L’addition est salée. En tout, il doit au Trésor public 250 000 euros. Après de nombreuses plaintes et contestations, ces dettes sont gelées, mais pas effacées. Christophe est victime d’une arnaque plutôt sophistiquée. Des escrocs usurpent son identité pour créer une entreprise, avec comme activité principale, l’achat et la vente de véhicule. Il s’agit en fait d’un garage fictif. Cette société va ensuite pouvoir émettre des cartes grises et donc immatriculer des centaines, voire des milliers de voitures. Et c’est Christophe qui en est le responsable légal. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, J. Lacroix-Nahmias, Q. Trigodet