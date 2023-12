Cartes grises : plus chères... Mais pas pour tout le monde

Carburants, assurances, péages, se déplacer en voiture n'a jamais coûté aussi cher. Et ce n'est pas près de s'arrêter. À Caen, le prix de la carte va augmenter de onze euros, une nouvelle qui a du mal à passer. À partir du 1er janvier 2024, en Normandie, une partie de votre carte grise va passer de 35 à 46 euros. Aujourd'hui, le prix de votre certificat d'immatriculation est calculé à partir d'une redevance et de taxe. Une première de onze euros, une autre sur les véhicules polluants, pour la formation ou encore une taxe régionale et c'est cette taxe régionale qui augmente. En Normandie, la région justifie la hausse par des investissements à venir dans les transports, comme le train. D'autres régions ont décidé d'augmenter cette taxe régionale. D'une région à une autre, il y a une grosse différence, 20 euros entre les Hauts-de-France et la Bretagne, jusqu'à 28 euros entre la Bretagne et la Corse. Résultat, pour la même citadine essence quatre chevaux, vous devriez payer votre carte grise 233,76 euros en Bretagne, contre 121,76 euros en Corse. La carte grise pourrait aussi augmenter pour les véhicules hybrides. Certaines régions ont décidé de supprimer l'exonération de la taxe régionale dont ils bénéficiaient jusqu'ici. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Lemaître, A. Santos