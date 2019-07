Cartes postales : le business du cliché

Nous envoyons deux cents millions de cartes postales par an. Certes, c'est quatre fois moins qu'il y a 20 ans, mais avec l'été, les souvenirs et les photos-souvenirs de 10 cm sur 15 reprennent de la couleur. Des nouveaux modèles sont aussi créés pour continuer d'attirer les clients et se distinguer de la traditionnelle photo du touriste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.