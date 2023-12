Cartes prépayées : un nouveau piège sur Internet

C'est un piège aussi rapide que redoutable. Une annonce banale postée sur Internet, une console de jeux à 200 euros, la vendeuse est très réactive et exige un paiement étonnant. Pour acheter, nous devons régler en coupons prépayés et une simple photo lui suffit à récupérer l'argent. À peine reçue, elle disparaît et avec elle, l'espoir de recevoir notre console. C'est un scénario bien ficelé et typique de ces arnaques en ligne. Avec la carte prépayée, pas besoin de compte bancaire. Vous déposez l'argent dans un bureau de tabac, puis vous recevez un code secret qui permet de débloquer la somme à distance, depuis une carte rechargeable. Pratique, mais risqué, la transaction est intraçable et irréversible. Annie a failli en faire les frais sur une plateforme de vente d'occasion. Habituée, elle ne se méfie pas, un utilisateur la contacte et lui exige de payer en coupons PCS. Il lui demande de verser six fois le prix, la menace même si elle refuse. Et malgré la pression, elle échappe à l'arnaque. Pour ne pas tomber dans le piège, ne réglez jamais en coupons prépayés à un inconnu sur Internet. Encore mieux, privilégiez le paiement en main propre ou sur des sites sécurisés. TF1 | Reportage S. Prez, N. Braud