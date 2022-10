Carton, textile : une nouvelle façon d’isoler sa maison

À première vue, rien ne la distingue des autres maisons. Pourtant, elle n'est ni en brique ni en parpaing. À Saint-Lyphard (Loire-Atlantique) la maison d'un couple est en carton. Ils l'ont construite il y a deux ans. Et voilà ce qui se cache dans leurs murs : "Les feuilles sont collées les unes aux autres et emballées avec des feuilles de plastique issues du recyclage des bouteilles, pour faire l'étanchéité du carton. Ces blocs-là sont insérés dans une ossature bois et ça forme la paroi des murs", explique Raphaël Mistura. Contrairement aux idées reçues, ces briques en carton ne craignent ni l'humidité ni le feu, et elles ne coûtent pas plus cher que des matériaux traditionnels. Mais le pari était osé. "Nos amis nous ont regardés avec des gros yeux au début. Aujourd'hui, ça fait un an qu'on est dans notre maison et on est vraiment toujours aussi convaincus", raconte Julie. Pour le doublage des murs, ils ont opté pour un produit en carton de 5 cm d'épaisseur, là où il faudrait 10 cm de laine de verre. Et il existe des solutions encore plus surprenantes pour isoler votre maison. Parmi elles, la glassine. Il s'agit de ce papier siliconé qui sert de support aux étiquettes autocollantes, qui représente 50 000 tonnes de déchets chaque année en France. Une société bordelaise récupère cette matière auprès d'industriels locaux, comme les usines d'embouteillage de vin, pour en faire un isolant. TF1 | Reportage J. Roux, C. Chevreton, T. Marquez