Cashback : une bonne affaire ?

Et si vos achats vous rapportaient de l'argent ? À chaque dépense, vous récoltez quelques euros. Ce n'est pas une arnaque, ce système s'appelle le cashback. Agnès est une adepte depuis plusieurs années. Lorsqu'elle réalise ses achats sur Internet, elle passe par un site spécialisé qui lui rembourse un pourcentage de sa commande. Des petits montants qui, bout à bout, lui donne une jolie somme, versée sur son compte bancaire. Voyage, vêtements, électroménager, des milliers d'enseignes proposent des offres sur ces plateformes, allant jusqu'à plus de 15% de remboursement. Pour comprendre l'intérêt de ces marques, rendez-vous chez Igraal France, le leader du cashback en France. Avec ses 200 salariés, leur objectif est de décrocher les meilleurs partenariats, avec un argument massue. Dix millions de membres sont inscrits gratuitement sur le site. Les sommes qu'ils reçoivent à chaque achat sont en fait une partie de la commission touchée par la plateforme. Face aux succès de ces sites spécialisés, les banques traditionnelles se mettent elles aussi au cashback. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payró, E. Berra