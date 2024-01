Cashback : vraiment un bon plan ?

Lorsqu'elle commande sur Internet, Estelle Métayer gagne de l'argent. Cela porte un nom : le cashback. À chaque fois qu'elle achète sur un site, Estelle passe par une plateforme spécialisée qui lui rembourse de l'argent, un pourcentage de sa commande autour de 3%. Cette année 2023, elle a ainsi récupéré 260 euros. Vêtements, voyages ou électroménagers, sur Internet, le cashback est possible pour presque tout. Avec toujours la même promesse : vous redonnez de l'argent. Comment fonctionne ce système ? À qui profite-t-il ? Est-ce vraiment un bon plan ? Pour le comprendre, rendez-vous chez le leader du cashback en France. Igraal est un site internet qui rassemble dix millions de clients. Pour avoir accès à cette clientèle, les enseignes sont prêtes à payer, sur chaque vente effectuée, une commission. La plateforme de cashback fait ensuite moitié-moitié : une partie dans sa poche, l'autre partie pour le client. Ce site de cashback collabore avec plus de 1 800 enseignes partenaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Sygula, L. Cloix, A. Chomy