Casiers à colis : des retraits jour et nuit !

Pour envoyer son colis, Aurélie n'avait pas prévu de venir, mais les couleurs criardes et l'emplacement l'ont convaincu. Dans un "super point relais", vous pouvez récupérer vos colis 24h/24, 7j/7, de manière totalement autonome, à condition d'avoir commandé dans quelques enseignes. En six mois d'existence et à part Aurélie, l'endroit n'est pas très fréquenté. Nous faisons le test pour vous. Il faut faire une commande en ligne avant de recevoir un code. Le livreur, lui aussi, gagne du temps, tout est informatisé. Plus besoin de faire du porte-à-porte, un seul et même lieu pour tous les clients, dans un rayon de 300 mètres. Pas plus de 40 retraits par jour, il en faut cinq fois plus pour que l'entreprise fonctionne. Même défi à Paris pour Delipop. Un jeune homme un peu pressé récupère ses courses commandées en ligne. Le service est gratuit et il peut choisir quand il récupère sa commande. Pour l'instant, Carrefour et Monoprix sont partenaires. Pour que ça fonctionne, il faut davantage d'enseignes, mais pas seulement. Ils doivent aussi se multiplier d'ici 2026, une centaine d'ouverture de prévue partout en France. TF1 | Reportage G. Bertrand, B. Rey, W. Wuillemin