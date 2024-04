Casino : quel avenir pour les salariés et les supermarchés ?

Les rayons sont complètement vides. Plus de lait, de yaourt ou même de viande et aucun approvisionnement en perspective. Ce supermarché marseillais vit ses derniers jours, sous la marque Casino. Mais ses clients ne vont pas perdre leur supermarché de quartier. Il fait partie des 288 magasins vendus par le groupe Casino dans le cadre de son plan de sauvegarde. Après quelques semaines de travaux, celui-ci deviendra un Intermarché. Les habitués s'inquiètent pour le personnel. Dans d'autres régions, certains magasins sont toujours en attente de repreneurs. On en compte 26 partout en France. C'est le cas d'un supermarché de Côte-d'Or. À peine une poignée de clients ce 24 avril matin, et un magasin vieillissant. Il est difficile de séduire un potentiel acquéreur. Cette salariée, interviewée, travaille dans ce magasin depuis 24 ans. Elle ignore si elle sera toujours en poste dans les prochains mois. Elle souhaite rester anonyme. Sans repreneur d'ici au 30 septembre, le magasin sera fermé et l'intégralité des employés licenciés. Partout en France, plus de 1 900 salariés du groupe sont dans l'incertitude. TF1 | Reportage O. Levesque, S. Prez, P. Fontalba