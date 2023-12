Casino : qui sont les repreneurs ?

D'un côté Auchan de l'autre Intermarché, voici les deux enseignes choisies par le groupe Casino pour reprendre ses 313 hypermarchés et supermarchés. Dans la soirée de ce lundi 18 décembre, le verdict a pris de court les syndicats. Ils devaient en discuter mardi 19 décembre, avec la direction. Cette décision, c’est l'épilogue d'une bataille entre de nombreux prétendants. Face à l'offre conjointe d'Auchan et Intermarché, Lidl, Système U, E.Leclerc ou encore Carrefour étaient sur les rangs. Quels arguments ont fait la différence ? L'emploi d'abord, les 16 000 postes seraient maintenus. "Cette offre de maintien de l'emploi à peser lourd", explique Laura Bokobza, experte de la grande distribution chez LBK Consulting. Il y a de quoi écarter le discounter Lidl dont l'éventuelle reprise aurait pu provoquer la suppression de plusieurs milliers d'emplois. L'offre de 1,3 milliard d'euros a pris aussi le dessus sur Carrefour. L'enseigne lorgnait aussi sur 6 400 magasins de proximité, eux aussi, en difficulté. Mais ces derniers ne sont pas finalement à vendre. Le groupe Casino refuse aussi de céder Franprix et Monoprix, ses deux enseignes les plus rentables. TF1 | Reportage V. Depret, C. Buisine