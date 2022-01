Casinos : deux jackpots fabuleux en deux jours

Dimanche soir, il est 20h lorsqu'un jeune homme de 35 ans rentre dans le casino de Saint-Amand-les-Eaux. Il ne vient jamais dans cet établissement. Il s'installe à une machine, joue quelques centimes prudemment puis change de place. Il s'assoit alors devant la machine à sous numéro 297. Il joue deux euros et à 20h06, l'appareil s'emballe. Charles Le Roy, directeur du casino Partouche de Saint-Amand-les-Eaux, nous raconte la scène. Il a été interpellé par le gagnant, qui pensait que sa machine était bloquée. En se retournant sur ladite machine, ce responsable voit que le client de son établissement a gagné un peu plus de 2,6 millions d'euros. Le nouveau millionnaire manque alors de faire un malaise. Il veut garder l'anonymat. C'est le plus gros gain du casino de Saint-Amand-les-Eaux. Aujourd'hui, les autres joueurs ne parlent que ce gain. Et à 550 kilomètres de là, le 1er janvier, une dame vient au casino de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) avec sa mère âgée pour passer du bon temps. Elle joue 80 centimes d'euros sur une machine et remporte un jackpot de plus de 209 000 euros de gain. Pour François-Stéphane Vergne, directeur général du casino Barrière de Saint-Malo, c'est "une question de hasard pur". Cette nouvelle année est exceptionnelle, surtout que jouer aussi peu pour gagner autant est tout de même rarissime. T F1 | Reportage S. Hembert, M. Monnier, G. Delobelle.