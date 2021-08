Casquette : l'accessoire indispensable de cet été

Des casquettes à en perdre la tête. Vous les verrez partout cet été. Même la météo capricieuse ne les empêchera pas d'être la tendance de l'été. Qu'elle soit sportive ou habillée, il y en a pour tout le monde. Aujourd'hui, les plus grandes marques proposent leurs casquettes. Parmi elle, la petite nouvelle est originaire de Marseille. L'entreprise LXH a pressenti la tendance, il y a quatre ans. Pour Lucas Tourasse, cofondateur de LXH, le pari était osé. Selon lui, elle résidait dans le fait d'apporter des matériaux nobles et innovants comme la suédine ou le velours de soie. En somme, des matières qu'on retrouve assez souvent en haute couture. Un modèle de la marque coûte entre 50 et 120 euros. En ce moment, l'entreprise travaille sur sa nouvelle collection, bien loin des casquettes des années 80 et 90. À l'époque, la casquette est l'objet-phare du hip-hop et du sport américain. Tout un environnement qui a bercé l'adolescence de Jérôme alias Moïse The Dude. Depuis, il les collectionne un peu par nostalgie. "Je suis avant tout attaché à l'objet", précise-t-il. Il en possède une quarantaine. La casquette personnalisée est l'autre tendance de l'été. Headict, une entreprise d'Annecy, en a même fait sa spécialité. Pour une trentaine d'euros, un peu plus que le prix moyen, elle vous propose une casquette décorée selon vos envies. Headict possède environ 170 modèles de casquettes vierges. La société personnalise une soixantaine de casquettes par jour.