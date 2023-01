Casse auto : une seconde jeunesse !

Des voitures bien alignées, chaque pièce détachée soigneusement rangée, pas d'huile au sol. Ne dites plus casse automobile, mais centre de véhicule hors d'usage. Sur 30 mille mètres carrés en Seine-et-Marne, des dizaines d'épaves arrivent chaque jour en camion. Depuis 2011, la loi impose au centre de dépolluer les véhicules avant toute opération de démontage. Enlever les batteries, prélever tous les fluides nocifs pour l'environnement. Après quoi, la déconstruction peut commencer et chaque pièce détachée peut se transformer en trésor. Les pièces sont expertisées et identifiées par code-barres et revendues comme dans un magasin. Comparés à ceux des pièces neuves, les prix défient toute concurrence. Des prix qui intéressent d'abord les garagistes, car aujourd'hui, la loi les oblige à proposer à leurs clients des pièces d'occasion moins chères, pour limiter les frais de réparation. La France compte 1 600 centres comme celui-ci. Ils ont produit près de dix millions de pièces de réemplois en 2021. TF1 | Reportage P. Ninine, S. Hernandez, B. Chastagner