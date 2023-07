Casseurs : peut-on sanctionner les parents ?

À chaque émeute, depuis une semaine, trois interpellés sur dix sont mineurs. À partir de treize ans, ils peuvent être condamnés. Il n'y a pas de comparution immédiate et la procédure est plus longue que pour les adultes. Mais les parents peuvent-ils eux aussi être poursuivis ? Que dit la loi ? Selon le code pénal, "le fait de se soustraire à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité ou l'éducation de son enfant mineur, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende."C'est la menace brandie par le garde des Sceaux ce week-end. Il a rappelé aux parents en mesure d'exercer leur autorité qu'ils peuvent bien être poursuivis. Les condamnations sont-elles fréquentes ? Selon Maitre Florence Rouas, avocate pénaliste au barreau de Paris, dans les faits, il est difficile d'établir la responsabilité des parents. La question est donc à étudier au cas par cas selon le profil de chaque famille. Les parents doivent-ils payer pour les dégâts ? Oui, ils doivent s'acquitter des dommages et intérêts. Et s'ils ont une assurance de responsabilité civile, c'est elle qui prendra tout en charge dans la limite du plafond spécifique à chaque contrat. Le chef de l'État a déclaré vouloir mieux accompagner, responsabiliser et sanctionner les parents. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Bourdarias, J. Clouzeau