Les castors de l'après-guerre ont laissé un grand héritage

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était à la force des bras que des dizaines de milliers de Français construisaient en coopérative des logements pour remettre la France sur pied. On les appelait les Castors. L'initiative n'est pas vaine, car l'organisation est toujours en activité.