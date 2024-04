Castors : toujours plus nombreux mais indispensables !

Dans la Meuse, des céréaliers sont excédés de voir leurs cultures inondées. Dans les Ardennes, ce sont les habitants d’un village qui ne peuvent que constater les dégâts. C’est le castor d’Europe, le plus grand du continent, qui est la cause de leur tourment. À Sivry-sur-Meuse, un petit-bois est traversé par un ruisseau, qui a été colonisé par les castors. Ils commencent d’abord par installer des barrages. Quand on voit la quantité de bois qu’un seul castor est capable de couper, et de déplacer en une nuit, on comprend l’inquiétude des agriculteurs. Une fois freinée par les barrages, l’eau des ruisseaux inonde les champs avoisinant, entraînant de lourdes pertes au moment des moissons. Mais Karine et Christian Renaudin n’ont obtenu aucune indemnisation ni autorisation de piéger les castors, car l’animal est protégé depuis 1909. Cédric Marula est chargé de veiller à la protection du castor. En quinze ans, il a recensé sa présence dans 130 communes de la Meuse. Le castor est donc bien installé, il sera difficile de s’en débarrasser. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly