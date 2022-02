Catalogne : la vallée des volcans assoupis

Il faut suivre le levé du soleil au petit matin pour contempler la grandeur de ces monstres endormis. Lentement, silencieusement, comme s'il ne fallait surtout pas les réveiller. Aujourd'hui, le seul cracheur de feu de la région est le ballon qui nous porte dans les airs. On en oublierait presque le temps où la Catalogne brûlait sous le magma. Le volcan Croscat est le dernier à être entré en éruption. C'est aussi l'un des plus reconnaissables avec cette étrange coupe qui dévoile ses entrailles. David Curos Vilanova travaille pour le parc de la Garrotxa. Il connaît parfaitement l'histoire de cette région qu'il n'a jamais quittée. Il tient à nous montrer Santa Margarida, un autre volcan emblématique. Notre guide nous l'a promis, il renferme un trésor. Pour le découvrir, il faut d'abord gravir ces pentes puis redescendre vers le cœur de la montagne. Une bâtisse déposée ici comme par enchantement se trouve au beau milieu de ce cratère de 350 mètres de diamètre. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir été attiré par le joyau de la Garrotxa. Dompter ces reliefs volcaniques, il faut croire que les habitants de la Garrotxa s'en sont fait une spécialité. À quelques kilomètres, un village a été construit sur une coulée de lave. À peine 1 000 habitants vivent ici. Et parmi eux, Fidèle qui n’abandonnerait ce balcon dessiné par le volcan pour rien au monde. Un peu fou et totalement amoureux de ce petit bout de Catalogne où les hommes ont appris à s’accommoder des caprices de la nature. T F1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche