Catastrophe de Brétigny : la SNCF condamnée

C'est un jugement implacable. Après deux mois de procès, les victimes sont soulagées de voir la SNCF condamnée. Thierry Gomès a perdu sa mère et son beau-père dans l'accident de Brétigny, il y a neuf ans. À ses yeux, cette condamnation était essentielle. "Aujourd'hui, je pourrais dire que, quand j'irais sur la tombe de ma maman et de mon beau-papa, je pourrais les regarder en face et leur dire que justice leur a été faite, malgré tout", nous confie-t-il dans le 20H de TF1. Ce 12 juillet 2013, un train Intercité reliant Paris à Limoges déraille soudainement à cause d'une éclisse mal fixée, une sorte d'agrafe qui reliait les rails. Sept personnes sont tuées et 400 autres blessées. Ce mercredi matin, le tribunal n'a pas mâché ses mots contre l'entreprise ferroviaire. "Cette conjonction de négligences fatales s'inscrit dans un contexte de banalisation de l'urgence et de désorganisation chronique". Des mots amplement mérités selon Jean-Luc Marissal. Il se trouvait dans l'un des wagons ce jour-là et s'en est sorti par miracle. Le cadre, chargé de surveiller la voie, a lui été relaxé, tout comme la filiale, la SNCF Réseau. Après sa condamnation, la société ferroviaire regrettait que la piste du défaut métallurgique de l'éclisse n'ait pas été retenue. Beaucoup de rescapés redoutent désormais que la SNCF ne fasse appel, synonyme d'un second procès et de cicatrices, ravivés une nouvelle fois. TF1 | Reportage G. Brenier, D. Bordier, E. Duboscq