Catastrophes climatiques en série : y a-t-il un phénomène mondial ?

Des pluies torrentielles en Indonésie, il y a 48 heures, et des zones inondées à perte de vue. Ce sont les mêmes visages, au même moment, dans le sud du Brésil, au Texas ou encore au Kenya qui subit des précipitations spectaculaires ces jours-ci. Y a-t-il un lien entre ces phénomènes aux quatre coins du globe ? D'après les experts, la réponse est affirmative. L'origine vient des océans. "Avec le réchauffement climatique, la surface des océans devient de plus en plus chaude. Ce qui génère beaucoup plus d'évaporation, des cyclones et comme résultats, beaucoup plus d'inondations, surtout sur les côtes.", explique Elena Maksimovich, climatologue et fondatrice de Weather Trade Net. Quand l'eau se réchauffe d'un degré, l'atmosphère stocke 7% de vapeur d'eau en plus, et tous les océans se réchauffent. En 2023, on a enregistré 1°C de plus que la normale au large des côtes françaises, 2°C de plus près du Sénégal, jusqu'à 4°C de plus Pacifique nord, plus 2° au large du Chili. Les nuages qui se forment peuvent retomber à des milliers de kilomètres. D'après les relevés, il y a 45 ans, les températures des océans n'ont fait qu'augmenter. Et l'année 2024 est exceptionnelle. Le premier trimestre est déjà le plus chaud jamais enregistré sur la surface des eaux marines. TF1 | Reportage N. Pellerin