Catastrophes naturelles : les assurances bientôt plus chères ?

À Pont-Péan (Ille-et-Vilaine), les maisons sont fragilisées comme toute autre ailleurs en Bretagne. Les périodes de pluie, combinées aux fortes sècheresses, fissurent les habitations. Michel Pagès, victime de catastrophe naturelle, a constaté les premières failles ce dernier mois. Il estime les dégâts à 70 000 euros et espère que son assurance indemnisera une partie du montant des travaux. L'année dernière était marquée par des catastrophes naturelles à répétition. Cela a coûté très cher aux assurances. Soit 6,4 milliards d'euros pour les épisodes de grêles et de tempêtes et 2,5 milliards pour la sécheresse. Avec les inondations et le feu, le total s'élève à 10 milliards. Cela fait trois fois plus que les années précédentes. Alors avec quelles conséquences pour vos contrats d'assurance habitation ? Ils ont déjà été revus à la hausse ces derniers mois. Devant cette éventualité, la représentante des assureurs refuse de s'avancer. Sur chaque contrat, L’État fixe le taux à louer au risque de catastrophes naturelles. Mais de leurs côtés, les assurances prévoient déjà de lourds dégâts et une facture multipliée par deux, au cours des 30 prochaines années, pour atteindre 140 milliards d'euros. TF1 | Reportage L. Attal K. Gaignoux F. Moncelle