Le catch se féminise

Le catch est un sport ultra populaire aux États-Unis et qui fait de plus en plus d'adeptes chez nous. Plus encore, cette discipline attire même les femmes et les jeunes, aussi bien pour les côtés physiques que pour le folklore. Les mises en scène sont soignées et les catcheuses professionnelles partagent les premiers rôles avec les hommes.