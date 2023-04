Cathédrales : comment mieux les protéger ?

À Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques, l'Abbé Philippe Fabas nous emmène dans la zone la plus à risque de la cathédrale Sainte-Marie. Sa charpente est longue de plusieurs centaines de mètres. À Notre-Dame de Paris, c'est de là que le feu est parti. Dans cet édifice bayonnais, les pompiers réclament des aménagements qui tardent à arriver. L'objectif est de protéger le bâtiment, mais aussi les chefs d'œuvres d'une valeur inestimable qu'il abrite. Pour les toiles du XVIe siècle dans la cathédrale Sainte-Marie, des bâches spéciales ont dû être installées depuis plusieurs mois. Le système est complexe et l'inclinaison du tableau complique l'opération. Depuis quatre ans et l'incendie de Notre-Dame de Paris, les cathédrales françaises se sont équipées : extincteur, alarme incendie et réunion régulière avec les pompiers pour faciliter l'accès à l'édifice. Préserver le monument et les œuvres qu'il contient, c'est une nécessité aussi pour les visiteurs. Selon certains d'entre eux, tous les sites historiques devraient être protégés. Après avoir déjà investi 167 millions d'euros ces deux dernières années, l'État va débloquer une nouvelle enveloppe de 52 millions d'euros pour renforcer la sécurité des cathédrales françaises. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira