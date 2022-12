Caviar : l'or noir... Made in China

C'est le luxe ultime sur nos tables de fête. Dans cette boutique de Bordeaux, le caviar est l'incontournable des rayons. Mais savez-vous d'où vient ce mets d'exception ? Pour le retrouver, partons à 8 000 kilomètres de la France, sur le lac de Qiandao en Chine. Depuis plus de 20 ans, cette méga ferme élève 50 000 esturgeons dans son bassin. À elle seule, l'entreprise produit plus d'un tiers du caviar produit dans le monde. L'usine produit plus d'une tonne de caviar chaque jour. Celle-là pèse 50 kilos et renferme 5 kilos d'or noir. Dans un seul de ses poissons présente la valeur d'une voiture de luxe. La fin d'année est la période clef pour l'entreprise qui exporte 15 % de sa production dans l'Hexagone, son plus grand client européen. La Chine, premier pays producteur au monde avec un caviar moins cher que les autres. Un gramme peut coûter jusqu'à onze euros de moins que son concurrent Iranien. Loin des préjugés sur le "Made in China", ce caviar s'est imposé en quinze ans à peine à la table de 23 des plus étoilés du pays. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano