Ce coiffeur lillois s'est déjà préparé à ce nouveau confinement

Considérés comme "commerces non essentiels", les salons de coiffure vont devoir fermer leurs portes à partir de vendredi, en raison du reconfinement annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre. Beaucoup de commerçants se sont déjà préparés. C'est le cas d'Adrien Schmitt, coiffeur à Lille (Nord). "On a tout mis en place avec planity.com, qui est un site de réservation en ligne qui nous permet d'assurer des prises de rendez-vous", réagit-il au micro de notre journaliste Sébastien Hembert.