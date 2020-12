Ce que le Brexit va changer pour les voyageurs Français

À partir du 1er octobre 2021, le passeport sera obligatoire pour voyager au Royaume-Uni. Et si votre séjour dure plus de trois mois, il faudra même un visa. Une fois sur place, vous pourrez circuler avec votre permis de conduire français. Mais attention, d'ici quelques mois, un permis international pourrait être exigé. Si vous avez un souci de santé, la carte européenne d'assurance-maladie n'est plus valable, il faudra souscrire à une assurance privée. Quant au téléphone, gare à la surfacturation. Pour l'instant, les opérateurs français s'engagent à ne pas augmenter leurs prix, mais ils ne sont plus soumis à la réglementation européenne qui les en empêchaient. Pour ceux qui souhaitent travailler en Grande-Bretagne, un visa de travail sera désormais obligatoire. Pour l'obtenir, il faudra déjà savoir parler anglais, présenter une offre d'emploi d'une entreprise britannique, avoir les compétences recherchées et des revenus supérieurs à 28 500 euros par an. Le Royaume-Uni quitte aussi le programme Erasmus qui permettait d'étudier en Angleterre avec des frais de scolarité bon marché. Avec des frais d'études entre 10 et 20 000 euros par an, le pays risque d'être boudé par les jeunes. Jusqu'à présent, 150 000 étudiants partaient au royaume de sa majesté.