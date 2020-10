Ce que le couvre-feu peut changer à la situation sanitaire

Les derniers chiffres de l'épidémie ont été publiés ce jeudi. Et pour la première fois depuis le lancement des tests à grande échelle, la barre symbolique des 30 000 nouveaux cas positifs a été franchie. Une accélération de l'épidémie que le gouvernement espère freiner en mettant en place, entre autres, un couvre-feu. À Cayenne, le couvre-feu a été appliqué depuis cinq mois et allégé il y a quelques semaines, désormais de minuit à 5h du matin. Mais est-il efficace ? Mis en place depuis le déconfinement à partir de 23h en mai, il est ensuite appliqué dès 17h fin juin, et même 13h le week-end, car à ce moment-là, le nombre des contaminations était en pleine explosion jusqu'à début juillet. Pour Simon Cauchemez, chercheur en épidémiologie à l'Institut Pasteur, Paris 15e, l'impact du couvre-feu est indéniable. Sur quelle durée ce couvre-feu a-t-il eu un impact dans les services de réanimation en Guyane ? Les pires projections évoquaient jusqu'à 150 patients à prendre en charge pour seulement 40 lits. Aujourd'hui, c'est le soulagement à l'agence régionale de santé. Quel est l'objectif de ce couvre-feu en métropole ? Les autorités sanitaires espèrent que le nombre de nouvelles contaminations descend en dessous de 5 000 chaque jour. C'est six fois moins qu'en ce moment. Cela permettra de casser plus efficacement les chaînes de transmission et de sortir, comme la Guyane le mois dernier, de l'état d'urgence sanitaire.