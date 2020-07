Ce que l’on sait de l’accident qui a coûté la vie à quatre enfants à Laon

L'enquête sur cette collision ne fait que commencer. Le poids lourd impliqué est détenu par une société de transports local, dont le siège est situé à 60 kilomètres des lieux de l'accident. Celui-ci a été conduit par un chauffeur d'une cinquantaine d'années, employé par ladite société depuis deux ans. Il est actuellement entendu dans les locaux du commissariat de Laon. Par ailleurs, les lieux de l'accident ont été débarrassés des véhicules accidentés et la RN2 a été rouverte à la circulation.