Ce que l’on sait de l’immeuble effondré

C’est une institution dans le monde parisien de la mode. Paris American Academy est une école américaine en plein cœur de la Capitale. Elle a été fondée en 1965, précisément au 277 rue Saint-Jacques, dans un immeuble cossu du V? arrondissement, qui est situé à quelques mètres seulement de la célèbre église du Val-de-Grâce. On aperçoit, dans les images, la façade de l’immeuble avant et après l’explosion. D’après son site Internet, l’école peut accueillir jusqu’à 75 élèves qui viennent du monde entier. Tous les métiers autour de la mode et du design y sont enseignés. Lyne Cohen-Solal connaît bien l’école. Elle vit tout près de là. Pour l’heure, il est impossible de dire si des étudiants de la Paris American Academy figurent parmi les blessés. L'explosion a choqué tous ceux qui côtoyaient les élèves. Comme le patron de bar, qui les accueillait régulièrement dans son établissement. L’identification des victimes est, ce mercredi soir, toujours en cours. La direction de l’école ne s’est, pour l’heure, pas encore exprimée. TF1 | Reportage G. Brenier, S. Vincent