Ce que peut changer le couvre-feu à Nice

Il est plus de 23 heures, dans les rues, il ne doit plus y avoir d’enfant de moins de treize ans non accompagné. Dans le quartier, de très jeunes mineurs s’attroupent régulièrement après minuit. Leur point de rassemblement sont les épiceries ouvertes la nuit. Les restrictions ne s’appliquent que jusqu’au 31 août, et seulement dans certaines zones. Car pour pouvoir être instauré, un couvre-feu doit être limité dans le temps, l'espace et répondre à un problème précis, d’ordre public. Tout le centre-ville est concerné, ainsi que des quartiers plus sensibles. Qu’en pensent les principaux intéressés ? “C’est une bonne chose ça ! Ça prouve que l’encadrement est présent dans notre ville”, a réagi l’un d’entre eux. S’ils sont seuls entre 23 heures et six heures du matin, les moins de treize ans sont raccompagnés par les policiers chez leurs parents, qui reçoivent un rappel à l’ordre. En cas de récidive, ils recevront une amende de 38 euros et un signalement sera fait au procureur. TF1 | Reportage A. Fliller, B. Taïb