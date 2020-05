Ce que prévoit La Poste pour le déconfinement

La Poste a présenté son plan de déconfinement. Elle espère rouvrir progressivement ses 7 700 bureaux d'ici à la fin mai. La distribution de courriers, elle, se fera cinq jours par semaine. Et depuis peu, l'entreprise publique propose un service gratuit de collecte de courrier à domicile. L'idée est d'éviter aux personnes vulnérables de se déplacer en agence face à des files d'attente interminables. Une manière aussi de rompre l'isolement après des semaines de confinement.