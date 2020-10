Ce qui change avec l'état d'urgence sanitaire dans le département de la Gironde

Le gouvernement a choisi de rétablir l'état d'urgence sanitaire qui avait pris fin le 10 juillet dernier. Dès samedi, même les zones jusqu'à présent épargnées par les restrictions sanitaires devront respecter certaines règles. Ce sera notamment le cas en Gironde. Pour un restaurateur bordelais, les mesures sanitaires étaient déjà strictes. Et elles le seront encore plus à partir de samedi : six personnes maximum à table et la mise en place d'un cahier de rappel pour recueillir les coordonnées des clients. En revanche, à 50 km de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, il n'y a aucune limitation. On craint une arrivée massive de touristes pour les vacances de la Toussaint. Une habitante dit préférer qu'il y a eu "limitation des déplacements". Elle déplore que : "C'est nous qui en subissons les conséquences". De leur côté, les professionnels sont rassurés, surtout pour les locations de meublés. Depuis les annonces du gouvernement, les demandes de réservation ont fait un bond significatif pour un propriétaire de gîte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.