Ce qui va changer pour les Français retraités

Devant l'annonce de la réforme du gouvernement, les résidents ne se sentent pas vraiment concernés. Ils sont déjà retraités. La réforme ne devrait donc rien changer pour eux, à une exception près, les plus petites retraites. Solange et Pierre Gaborit, par exemple touchent actuellement 1 100 euros chacun. C'est la pension minimale pour une carrière complète. Ils toucheront donc très bientôt 1 200 euros. Pierre a du mal à y croire. Comme eux, deux millions de retraités devraient recevoir ce coup de pouce de 100 euros par mois. Une aide bienvenue pour cet ex militaire et ancienne aide-soignante, car leur loyer dans cette résidence senior leur coûte plus de 4 000 euros par mois. Pour leur voisin de palier, la situation est beaucoup plus floue. Michel, l'ancien cheminot, touche une pension de 2 000 euros. Pour lui, rien ne va changer. Pour sa femme Jeanine Le Guluche, en revanche, ça se complique. Cette ex-couturière n'a travaillé qu'une quinzaine d'années à temps partiel et a longtemps assuré le rôle de mère au foyer. Dans le cas de Jeanine, les mesures annoncées ne disent pas si sa pension est revalorisée. Des discussions et des travaux complémentaires auront lieu dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau